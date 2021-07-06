Çocuk parkında PKK sembolü davası görüldü, 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen Atatürk Çocuk Parkı'nda terör örgütü PKK'nın sembol ve renklerini çağrıştıran görseller kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Belediyesi'nin kontrol mühendisi ile yüklenici firmanın şantiye şefi ve peyzaj mimarı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ihale evrakı, zanlıların yapım sürecine ilişkin ifadeleri ile tanık beyanlarına yer verildi.Bu süreçteki yazışmalar da delil dosyasına konuldu.

7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

3 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame 34'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünü görevden uzaklaştırmıştı. Parktaki terör örgütünün sembollerine benzeyen görseller de kaldırılmıştı.

Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava görüldü. Kontrol mühendisi C.Ö., 'Ben bunun başka şeylere çağrışım yapacağını düşündüm ve kaldırılmasını söyledim. Hiç birimiz bu düşüncede değiliz. Hepimizin de milliyetçi insanlar olduğumuza inanıyorum. Yapmurlar başlayınca kaldırılamadı. Süreç uzadı. Ve bu konu buralara geldi. Bu konu yüzünden burada olmaktan, böyle bir terör örgütüyle anılmak onur kırıcı. İlk etapta kimse bundan rahatsız eted taki belediye tepeden video çekene kadar. Tepeden çekildikten sonra belli oldu ve tepki geldi. Ben daha öncesinden, 'neden bu renkler' diye itiraz da ettim. Biz bu işi zaten kabul etmemiştik başka. Benim asla kötü niyetim yoktu. Böyle bir şeyle yan yana gelmek bile onur kırıcı. Diğer kişilerin de bu terör örgütüyle yan yana gelecek insanlar değil. Ben kontrolden sorumluyum ve işimi iyi yaptığımı ve ihmalimin olmadığını düşünüyorum. Soradan kamuoyunda bir tepki olunca hemen değiştirdik" dedi.

İFADE VERDİLER

Peyzaj mimarı ise, belediyelerle çalıştığını ve söz konusı projede, proje şefi olarak çalıltığını söyleyen Yüksel Pehlivan, "Ben bu işe sonradan dahil oldum. Bu sarı kırmızı şey bir güneşe benzetilecekti ama kenarlar tam olmadı, bu yüzden yıldıza döndü. Ve yeşil kısım aslında duvarda olacaktı. Sonradan proje bittiğinde kırmızı, sarı ve yeşil oldu. Böyle bir amacımız yoktu. Böyle bir konuda anılmak gerçekten çok üzücü. Amacımız yıldız şeklini değiştirmekti. Ben bu işi kendim hadi söküp yeniden yapayım diyemiyorum, yetkim yok. Bir süre tepki gelmedi, drone ile çekim yapıldıktan sonra bu şekil ortaya çıktı ve tepki geldi. Projede küçük yıldızlar vardı, duvarda da küçük prens benzeri çizimler vardı ama tepe çekiminde kötü göründü. Ben de suç duyurusundan sonra öğrendim. Ben o sözde bayrak denilen şeyin nasıl göründüğünü bilmiyordum. Park sonrasında söküldü.

Diğer bir sanık ise, 'Ben orada bir güneş yapmaya çalıltım. Aslında orada kullanılan renk kırmızı değil, kiremit kırmızısı olarak geçer. Yıldızın olduğu yer, gezegen konseptli yer, orayı biz boş bir duvar üzerine tasarım yaparız. Proje yapıldığında, Yüksel hanım aradı ve 'Bunu hemen değiştirmemiz lazım. Terör örgütünün bayrağını anımsatıyor' dedi. Brn o zaman farkettim. Çocuklar için keyifli ve eğlenceli bir yer yapmak istedik ama konu üzücü bir yere geldi." dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.