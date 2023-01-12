Çocuk istismarı komisyonu, ilk toplantısı yaptı!

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. "6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, açılış konuşmasında TBMM’nin en zor görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Çünkü çocukluk fıtrata en yakındır. Çocukluktan uzaklaştıkça adeta insanlıktan da uzaklaşırız. Çocukları anlayabildiğimiz sürece insanızdır. Hatta içindeki çocuğu yaşatanlarda daha çok insanlığa yakındır. Ayrıca yaşlanmazlar da. İçindeki çocuğu ne kadar çok yaşatıyorsa o kadar iyi insandır. Biz bugün ülkemizde çok tatsız bir olayla gündeme gelen ve bu vesile ile pek çok toplumsal alanda, kamusal alanda ve özel alanda gündeme gelen çocuk istismarı konusunu araştıracağız” dedi.

Başlagıçtan görüntü almasının ardından komisyonun görüşmelerine, basına kapalı şekilde devam edildi.