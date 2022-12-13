Çocuk gelin davasında flaş gelişme!

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığı açılan davayla ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken, 3 sanık için 27'şer yıl hapis cezası istendi. H.K.G.'nin evlendirildiği K.İ. için cinsel saldırı suçundan ceza istendi. Baba Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor.

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Duruşma tarihi öne alındı

Daha önce Mayıs ayı içerisinde duruşma yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, toplumsal tepki üzerine duruşmayı 30 Ocak 2023 tarihine aldı.