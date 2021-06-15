Çocuk felci aşısı yapan beş sağlıkçı öldürüldü

Taliban Batılıların komplosu olarak gördüğü aşı çalışmalarına karşı saldırılarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırının ardından çocuk felci aşısı yapmakla görevli sağlık çalışanlarından en az 5’i hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşısı yapan ekibe yönelik eş zamanlı saldırılarda yaralananlar da oldu.

Nangarhar eyaleti polis sözcüsü Farid Khan, sağlık görevlilerinin "koordineli bir saldırı" ile saatler içinde üç ayrı yerde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bölgedeki aşılama çalışmalarına ara verildi.

Taliban sorumluluğu reddetti.

Taliban aşıları Batı komplosu görüyor

Yaklaşık 3 ay önce Celalabad'da çocuk felci yapmak için bulunan 3 kadın görevli öldürülmüştü.

Taliban ve dini liderler genellikle topluluklara aşıların Müslüman çocukları kısırlaştırmayı amaçlayan bir Batı komplosu olduğunu söylüyor ve ayrıca militan faaliyetleri gözetlemek için kullanıldığından şüpheleniyor.

Yetkililer, Taliban'ın kontrol ettikleri bölgelerde kapı kapı dolaşan aşı kampanyalarına izin vermediğini söylüyor.

BM ve ABD’den soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinden Ramiz Alakbarov ise yapılan saldırıları kınadı. BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Alakbarov, Twitter'da "Çocukları sağlıklı bir yaşam güvencesinden mahrum etmek insanlık dışıdır. Anlamsız şiddete artık son verilmeli, sorumlular soruşturulmalı ve adalete teslim edilmelidir” dedi.

ABD Maslahatgüzarı Ross Wilson da son şiddet olaylarının soruşturulmasını talep etti.