Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunan Yaşarcan Ünal ve çocuğun annesi K.Ç'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal ile taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık K.Ç. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsede alınan ara karar gereği, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, talep edilen işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Ayrıca sanık Ünal'ın avukatının dosyadan çekildiğini aktaran başkan, yeni bir müdafi tayin edilmesi için baroya yazı gönderildiğini belirtti.

Ardından söz alan sanık Ünal, soruşturma aşamasında iki kez rapor alındığını, raporların ilkinde iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bilgi yer almadığını söyledi.

İkinci raporda ise çocuğun istismara uğradığına dair tespit yapıldığını aktaran Ünal, iki rapor arasında çelişki olduğunu, bu durumun lehine değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Uzun süre tutuklu yargılandığını belirten Ünal, tahliyesini talep etti. Taraf avukatları beyanlarını da alan mahkeme heyeti, ardından ara kararını açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanık Ünal'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Servis ekipleri, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç'yi fark etti.

Sağlık ekiplerinin, bu durumu polise bildirmesi üzerine anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Yaşarcan Ünal gözaltına alındı.

Ünal'ın mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu ifade edilen iddianamede sanıkların, "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor