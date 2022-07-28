Coca Cola hakkındaki soruşturma sonlandırıldı

Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında rakip ürünlerin satışını engelleme iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma, Coca Cola tarafından kuruma sunulan taahhüt paketinin kabul edilmesinin ardından sonlandırıldı.

Taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coca Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak. Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak. Gazsız ürünlerde sadece Coca Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.