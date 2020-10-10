AjansHaber.com.tr Dünya Koronavirüse yakaland

CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

CNN Türk'te yayınlanan 'Güne Merhaba' programının sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kaya, hastanede tedavisine başlandığını açıkladı.

CNN Türk'ün tanınmış sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kaya, "Covid'le tanışmış olduk.. Karantina bitene kadar Güne Merhaba diyemiycem. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın." dedi.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Duygu Kaya, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

Herkese tek tek teşekkür ederim. Şu an hatrı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum:)Yakalanan herkese şifa diliyorum.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerleri konvoyu bırakıp kaçtı
S-400 gelişmesi ABD'yi çılgına çevirdi
Yunan vekil tutuklandı
Aliyev'in yardımcısından göğsümüzü kabartan sözler
Rumlar bu kadar rahatsız olmadı
Paşinyan röportaj verirken elektriksiz kaldı
FETÖ Kırgızistan'ı karıştırdı, halk sokağa indi!