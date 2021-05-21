CNN spikerinden Pakistanlı Bakan Kureyşi'ye akıl almaz suçlama

Son dönemde işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve Filistin direniş gruplarının roketlerle karşılık vermesini değerlendirmek üzere CNN International yayınına katılan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, anlamsız bir şekilde suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kureyşi, İsrail'in medya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, dünya üzerindeki İsrail karşıtı protestolara bakılması gerektiğini söyledi. Kamu yararı gözeten bir medya yerine, medyanın İsrail'in uluslararası medyadaki algıyı kontrol ettiğini söyledi.

Bunun üzerine CNN sunucusu Golodryga, akla ziyan bir çıkışla Kureyşi'yi, 'Yahudilere hakaret etmekle' suçladı.

İşte o diyalog:

Hamas ile İsrail arasında olası bir ateşkesten bahseden Kureyşi, 'İsrail kaybediyor. Bağlantılarına rağmen medya savaşını da kaybediyorlar.' dedi.

Golodryga: Bağlantıları derken, kimler?"

Kureyşi: Derin cepler (Deep pocket)*

Golodryga: Ne demek istiyorsunuz?

Kureyşi: Onlar çok etkili insanlar. Demek istediğim, medyayı kontrol ediyorlar

Gazeteci: Buna Yahudi karşıtı bir açıklama diyeceğim

Bu konuşma üzerine Kureyşi, İsrail'in medya üzerinde çok fazla etkiye sahip olduğunu ve çok fazla leyhte haber yaptırdığını söyledi. Yurttaş gazeteciliğinin "insanları uyandırdığını" belirten Kureyşi, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Filistin'i destekleyen protestolardan bahsetti.

ASILSIZ SUÇLAMAYA TEPKİ YAĞDI

Pakistan doğumlu gazeteci ve talk-show sunucusu Feriha İdris dahil olmak üzere, sosyal medyadan Kureyşi'ye yönelik haksız suçlamaya tepki yağdı.

İdris, ''Yahudi' kelimesini bile kullanmadı, hatta bir gönderme bile yapmadı. Tüm söylediği medyanın İsrail tarafından kontrol edildiğiydi.' paylaşımıyla, Golodryga'ya tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı da, Batı'nın çifte standardına dikkat çekerek, İsrail'e yönelik en küçük eleştirinin Yahudi karşıtlığı olarak lanse edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Derin Cep*: Amerikan argosunda finansal servet veya kaynakları olan şahıs veya şirketler için kullanılır. 'Para babası' gibi...