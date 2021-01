CNN International: Türkiye'nin açıklaması şaşırtıcı

ABD Kongre binasına baskın konusunda Türkiye'den açıklamalar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz." dedi.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"

Açıklamada ayrıca "ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARI ABD BASININDA

Ankara'dan yapılan açıklamalar, ABD'de gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak CNN International'ın muhabiri Clarissa Ward, canlı yayında Dışişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına yönelik tavsiye ve uyarısını yorumladı.

Bakanlığın açıklamasını okuyan Ward, Washintgon'a karşı üslubun daha önce Beyaz Saray tarafından kullanıldığını söyledi.

