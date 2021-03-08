Clubhouse etkisiyle Instagram da sesli iletişim özelliği geliştiriyor

Kısa süre içinde popüler hale gelen Clubhouse, diğer sosyal ağların da 'sesli iletişim' konusunda adım atmasını sağlıyor. Facebook, Twitter, TikTok ve Xiaomi'nin ardından son olarak Instagram'ın da sesli iletişim uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone'lardaki kullanıcı kitlesini büyütmeye devam ederken bir yandan da Android tarafı için yatırımlarını sürdürüyor. Her ne kadar geliştiriciler Android uygulamasının hazırlanma aşamasında olduğunu söylese de şu ana kadar ortaya çıkan pek bir detay yok.

Clubhouse'un yükselişi, başta Facebook ve Twitter olmak üzere birçok sosyal medya şirketinin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu alana yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor. Son olarak Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik, Audio Rooms olarak isimlendiriliyor ve odalar aracılığıyla yalnızca sesli olarak iletişim kurmayı sağlıyor. Şimdilik çok fazla detay olmasa da yakın zamanda uygulama içine dahil edilmesi söz konusu.