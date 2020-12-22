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"Çıplak arama" yalanı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

'Çıplak arama' yalanında HDP/FETÖ iş birliği!'Çıplak arama' yalanında HDP/FETÖ iş birliği!Gündem

 

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