Çinli şirket Türkiye'de batarya fabrikası yatırımı için anlaştı!

Skywell'den yapılan açıklamaya göre, Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giren Skyworth, ülkedeki yatırımlarına devam ediyor. Geçen yıl Çin'in Jiangsu eyaletinde 1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan marka, bu hamleyle küresel pazardaki rekabette öne çıktı.Çin'de 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran marka, 2023'te 170 milyon dolarlık batarya üretmeyi hedefliyor.

Skyworth, yatırım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak için Ulu Motor ile anlaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Skywell Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, Skywell'in yeni nesil araçlar alanında elde ettiği tecrübesiyle tasarladığı ET5'in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini belirterek, "86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 kilometreye kadar menzil sunabilen ET5'in 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 7,9 saniye sürüyor." ifadesini kullandı.Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelinin, hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20'den yüzde 70 seviyesine dolumunun yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Ulubaş, "Tüm bu özellikleriyle piyasadaki modellerden sıyrılan yeni tasarımımız, özellikle uzun menzilli ve konforlu bir sürüş tercih edenler için kusursuz bir seçenek oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

"Skywell'in piyasaya süreceği yeni modellerinin Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışıyoruz"

Mahmut Ulubaş, elektrikli araçların çok tasarruflu olduğuna değinerek, ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyetinin yaklaşık 20 liraya denk geldiğini bildirdi.Bu rakamın, son dönemde satış fiyatı artan benzine oranla 6 kat daha tasarruflu olduğunu belirten Ulubaş, şu bilgileri verdi:"Batarya, özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da önemli bir getirisi olacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell'in 3 sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz."

"Yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz"

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO'su Wu Longba da şirketin performansını artırmak için sürekli AR-GE çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Yeni bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını aktaran Longba, şu ifadeleri kullandı:

"Skywell ET5 LR'da 800V+4C süper hızlı yeni şarj teknolojisine sahip olacak, şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek. Bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede yakıtlı otomobiller arasındaki dolum süresi farkını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çin'de en yükseği 860V yazılımla bataryalara sahip araçlar üretilmekte ve ülkede üretilen araçların yüzde 23'ü elektrikli araç kategorisinde. İlerleyen yıllarda bu rakamın yüzde 50 olması planlanıyor."

"Türkiye'ye yönelik yatırım planlarımız var"

Wu Longba, Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın 15 ülkesinde distribütörü olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda yakın çalıştıklarından bahsetti.

İki şirketin birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Longba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla ilgili olarak fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Türkiye-Çin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız. Ayrıca Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk. Tüm bu süreçler için zaman içinde Ulu Motor ile farklı iş ortaklıklarımız olacak. İsteğimiz; Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak."