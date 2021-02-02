Çinli hackerlar, ABD kurumlarını hackledi

Reuters’a konuşan beş farklı kaynak, Rus hackerların ABD Bakanlıklarını hacklemesinden sonra bu kez de Çinli hackerların yine SolarWinds’e ait bir program üzerinden ABD kurumlarına sızdığını belirtti.

▪️ Binlerce hükümet çalışanının etkilenmiş olabileceğinden endişe ediliyor.

▪️ ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Ulusal Finans Merkezi de etkilenen kurumlar arasında.

▪️ Henüz tam olarak kaç kurumun etkilendiği belirlenemedi.

▪️ Bu olay, Rus hackerların yine SolarWinds yazılımlarını kullanarak Bakanlıklara sızmasından bağımsız.

▪️ Kaynaklar, hackerlar tarafından kullanılan altyapı ve araçların daha önce Çinli siber casuslar tarafından kullanıldığını ifade etti.

▪️ Çin Dışişleri Bakanlığı, siber saldırı suçlamalarının delillere dayalı olması gerektiğini söyledi ve her türlü siber hırsızlığa karşı çıktığını belirtti.

▪️ Eski ABD İç Güvenlik Servisi yetkililerine göre “çok ciddi bir sızma” söz konusu olabilir, ancak henüz hangi verilerin çalındığına dair bir bilgi yok.

- Reuters -