Çinli bankadan deprem bölgesine 1 milyon TL destek

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ICBC Turkey'in, depremin ardından bölgeye destek için harekete geçerek depremzedeler için 1 milyon TL nakdi yardım desteğinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşların ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ICBC Turkey olarak 1 milyon TL nakdi yardım desteği veriyoruz. Böylesi bir felaket sonrası yapılacak her türlü desteğin hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bir kez daha bu vesileyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.