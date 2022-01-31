Çin'in Kovid önlemleri Türk kaptanın canına mal oldu

İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte mezunu olduğu öğrenilen Kaptan Selçuk Elibol'un görevli olduğu "Mathilde Oldendorff" adlı gemi Çin limanında demirledi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle karaya çıkamayan Elibol, draft okumak için(geminin ne kadar suya battığı) indiği çarmıhtan(geminin yanından sarkıtılan ipli merdiven) karaya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, liman yetkilileri Kovid-19 önlemleri nedeniyle mürettabatın karaya ayak basmasına izin vermedi. Bunun üzerine Kaptan Selçuk Elibol, draftı ölçebilmek için çarmıhı kullanmak zorunda kaldı. Bu sırada dengesini kaybederek rıhtımın beton zemine düşen Kaptan Elibol'un hayatını kaybettiği belirtildi.