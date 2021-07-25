AjansHaber.com.tr Dünya Ölü sayısı 63 oldu

Çin'de yaşamını yitirenlerin sayısı 63’e yükseldi

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Cıngcou kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısının 63’e çıktığı bildirildi.

Xinhua’nın haberine göre, eyalet genelinde 9 milyondan fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilenirken, yaklaşık 1 milyon kişi güvenli bölgelere taşındı. 3 bin 800’den fazla evin yıkılmasına neden olan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 63’e yükseldi.

Yetkililer, 5 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Sel sonucu oluşan çukurlar acil durum ekipleri ve askerler tarafından kum torbaları ile kapatılırken, selden etkilenen bölgelere gıda yardımları sürüyor.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 23 Temmuz'da 56 olarak açıklanmıştı.

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