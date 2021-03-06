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Çin'den ABD'yi endişelendiren adım: Dünyanın en büyük donanmasına sahip oldular

ABD Deniz İstihbarat Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Çin, 360 savaş gemisi gücüyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip oldu.

ABD Deniz İstihbarat Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Çin, 360 savaş gemisi gücüyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip oldu.

Raporda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'endişe verici' bir hızla modern savaş gemisi, denizaltılar, uçak gemileri, savaş uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik nükleer füze denizaltıları, büyük sahil güvenlik kesicileri ve kutup buz kırıcıları inşa ettiği belirtildi.

Çin, 2020 yılı sonu itibariyle en fazla savaş gemisi sahibi olan ABDyi tahtından etti.Çin, 2020 yılı sonu itibariyle en fazla savaş gemisi sahibi olan ABD'yi tahtından etti.

Çin, 360 adet çeşitli savaş gemisi gücüyle dünyanın en büyük donanma sahibi olan ülke oldu.

 
Çin, 360 adet çeşitli savaş gemisi gücüyle dünyanın en büyük donanma sahibi olan ülke oldu.
ABD Deniz İstihbarat Ofisi (ONI) tarafından ülkelerin deniz savaş gücü üzerine hazırlanan raporda, Çin donanmasının son yirmi yılda 3 kat artarak 360 savaş gemisi gücüyle dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu duyurdu.
 
ABD Deniz İstihbarat Ofisi (ONI) tarafından ülkelerin deniz savaş gücü üzerine hazırlanan raporda, Çin donanmasının son yirmi yılda 3 kat artarak 360 savaş gemisi gücüyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu duyurdu.
Raporda, Çin donamasının gelecek 4 yıl içinde gemi sayısını 400’e çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.
 
Raporda, Çin donamasının gelecek 4 yıl içinde gemi sayısını 400’e çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.
ONI raporunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘endişe verici’ bir hızla modern savaş gemisi, denizaltılar, uçak gemileri, savaş uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik nükleer füze denizaltıları, büyük sahil güvenlik kesicileri ve kutup buz kırıcıları inşa ettiği belirtildi.
 
ONI raporunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘endişe verici’ bir hızla modern savaş gemisi, denizaltılar, uçak gemileri, savaş uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik nükleer füze denizaltıları, büyük sahil güvenlik kesicileri ve kutup buz kırıcıları inşa ettiği belirtildi.
ABD ise 297 adet savaş gemisiyle Çinden sonra dünyanın en fazla savaş gemisi olan ülkeyle ikinci sırada yer aldı.
 
ABD ise 297 adet savaş gemisiyle Çin'den sonra dünyanın en fazla savaş gemisi olan ülkeyle ikinci sırada yer aldı.
 
 

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