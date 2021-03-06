Çin'den ABD'yi endişelendiren adım: Dünyanın en büyük donanmasına sahip oldular
ABD Deniz İstihbarat Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Çin, 360 savaş gemisi gücüyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip oldu.
ABD Deniz İstihbarat Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Çin, 360 savaş gemisi gücüyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip oldu.
Raporda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'endişe verici' bir hızla modern savaş gemisi, denizaltılar, uçak gemileri, savaş uçakları, amfibi saldırı gemileri, balistik nükleer füze denizaltıları, büyük sahil güvenlik kesicileri ve kutup buz kırıcıları inşa ettiği belirtildi.
Çin, 2020 yılı sonu itibariyle en fazla savaş gemisi sahibi olan ABD'yi tahtından etti.
Yorumlar