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Çin'deki "gizemli kutu" uygulaması tepkiye yol açtı

Çin'de yavru hayvanların kargoyla sipariş edildiği "gizemli kutu" uygulaması büyük tepki çekti. Sağlıksız koşullardaki kapalı kutularda taşındığı için onlarca hayvanın telef olduğu ortaya çıktı. Pekin yönetimi ise açıklama yapmadı.

Çin'de bir kamyonun arkasında 156 kutu bulundu. Kutuların içinde ise çoğu ölmüş onlarca yavru hayvan olduğu ortaya çıktı. Hayatta kalanlarınsa huzursuz ve hareket etmekte güçlük çektiği görüldü. 

Çin'in Sichuan eyaletindeki Love Home adlı hayvan hakları grubu tarafından 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonun arkasında genç köpek ve kedilerle dolu kutular, baskının görüntülerini sosyal medyaya gönderdiler ve burada hızla yayıldılar.

Görüntüler, 3 Mayıs'ta Çin'in Çengdu şehrinde kaydedildi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV logolu görüntü, sosyal medya ağı Weibo'da ifşa edildi.

5 milyar dolarlık piyasa değeri

Ülke gündemine oturan "Gizemli kutu" furyası tartışmaların odağına yerleşti. Çin'de birçok kişi, içinde bilmedikleri türde hayvanın bulunduğu sürpriz kutulardan sipariş ediyor.

Love Home, 3 Mayıs'ta baskın yaptıkları kamyonda kutulara sıkışmış yaklaşık 160 genç köpek ve kedi buldu ve bunların bazıları çoktan ölmüştü.

Yaklaşık 90 dolar ödeyen alıcılar, ancak kapılarına gelen kutuyu açtıklarında içindekini öğrenebiliyor.

Bu furyanın, 2024'e kadar 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

Hayvanlar aç ve susuz

Yerel medyada çıkan haberlere göre hayvanlar kutulara konmadan birkaç gün önce aç ve susuz bırakılıyor.

ZTO Teslim, Love Home'un küçük kutularda bu tür yavruları bulan ve Sichuan posta yetkilileri tarafından para cezası ödemeye zorlanan baskınından sonra özür diledi.

Amaç, kutuların kirlenip kokmasını önlemek. Ancak aç susuz bırakılmış hayvanların ortaya çıkan içler acısı görüntüleri sonrası, uygulama büyük tepki topladı.

Bunun üzerine bazı satıcılar, gizemli kutu ifadesini kaldırdı. Ancak satışlar, "hayvan sahiplenme" adıyla halen sürdürülüyor. 

Pekin yönetiminden açıklama gelmedi

Çin yerel mevzuatına göre canlıların postayla gönderilmesi suç. Aksini yapan taşımacılık şirketlerine veya kaçak olarak hayvan taşıyanlara, 65 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor.

Kontrollerin yetersizliği nedeniyle eleştirilen Pekin yönetimi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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