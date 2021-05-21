Çin'deki "gizemli kutu" uygulaması tepkiye yol açtı

Çin'de bir kamyonun arkasında 156 kutu bulundu. Kutuların içinde ise çoğu ölmüş onlarca yavru hayvan olduğu ortaya çıktı. Hayatta kalanlarınsa huzursuz ve hareket etmekte güçlük çektiği görüldü.

Görüntüler, 3 Mayıs'ta Çin'in Çengdu şehrinde kaydedildi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV logolu görüntü, sosyal medya ağı Weibo'da ifşa edildi.

5 milyar dolarlık piyasa değeri

Ülke gündemine oturan "Gizemli kutu" furyası tartışmaların odağına yerleşti. Çin'de birçok kişi, içinde bilmedikleri türde hayvanın bulunduğu sürpriz kutulardan sipariş ediyor.

Yaklaşık 90 dolar ödeyen alıcılar, ancak kapılarına gelen kutuyu açtıklarında içindekini öğrenebiliyor.

Bu furyanın, 2024'e kadar 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

Hayvanlar aç ve susuz

Yerel medyada çıkan haberlere göre hayvanlar kutulara konmadan birkaç gün önce aç ve susuz bırakılıyor.

Amaç, kutuların kirlenip kokmasını önlemek. Ancak aç susuz bırakılmış hayvanların ortaya çıkan içler acısı görüntüleri sonrası, uygulama büyük tepki topladı.

Bunun üzerine bazı satıcılar, gizemli kutu ifadesini kaldırdı. Ancak satışlar, "hayvan sahiplenme" adıyla halen sürdürülüyor.

Pekin yönetiminden açıklama gelmedi

Çin yerel mevzuatına göre canlıların postayla gönderilmesi suç. Aksini yapan taşımacılık şirketlerine veya kaçak olarak hayvan taşıyanlara, 65 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor.

Kontrollerin yetersizliği nedeniyle eleştirilen Pekin yönetimi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.