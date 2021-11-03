Çin’de yeniden COVID-19 alarmı: Tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı
2 yıl önce COVID-19'un ilk ortaya çıktığı Çin, sert karantina önlemleri ve aşılamayla vakaları neredeyse sıfırlamıştı. Ancak son zamanda yükselen vakalar, salgının ilk günlerindeki korku dalgasına neden oldu.
Çin’in Şanghay kentindeki Disneyland parkı önceki gün bir ziyaretcide COVID-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Tema parkının yanı sıra otel ve rezidans bölümleri de bulunan işletmedeki tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı.
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Kent yönetimi hafta sonunda parkı ziyaret eden 33 bin 863 kişinin testinin negatif çıktığını açıkladı.
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Ziyaretçilerden ayrıca gelecek iki hafta boyunca aralıklı testler yaptırmaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri istendi.
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Ulusal Sağlık Komisyonu da, son 24 saatte Çin ana karasında yurtiçi kaynaklı 59 yeni Vaka tespit edildiğini bildirdi.
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