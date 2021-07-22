Çin'de sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu

Hınan bölge meteoroloji bürosu, Hınan'ın kuzeyindeki dört şehir için alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı.

Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıkarken sekiz kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Eyalette 73 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sel felaketinden, 1 milyon 200 binden fazla kişinin etkilendiği ifade edildi.

Hınan'ın başkenti Cıngcou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Hınan'da, 46 nehir taştı.

60 yılın en fazla yağışı

Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.

Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.