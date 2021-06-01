Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinde ilk kez bir insanda kuş gribinin H10N3 türüne rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, kuş gribinin H10N3 türünün Ciangsu’da yaşayan 41 yaşındaki bir erkekte saptandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kişinin 28 Nisan’da ateş ve diğer semptomlar üzerine hastaneye kaldırıldığı, 28 Mayıs’ta hastanın kuş gribinin daha önce insanda görülmeyen H10N3 türüne yakalandığı teşhis edildi.

Kuş gribinin H10N3 türüyle nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi verilmeyen hastanın durumunun iyi ve taburcu edilmeye hazır olduğu belirtildi.

Hastanın yakın temaslarının da izlemeye alındığı ve bu kişiler arasında virüse rastlanmadığı ifade edildi.

NHC’nin açıklamasında ayrıca H10N3 virüsünün kanatlı hayvanlar arasında bulaşıcılığı az olan bir kuş gribi türü olduğu, türler arası geçişinin nadiren yaşandığı ve virüsün yaygın bulaşıcılık riskinin düşük olduğu aktarıldı.