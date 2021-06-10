Çin'de kripto para ile kara para aklayan örgütlere operasyon: 1100 gözaltı

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, ülke genelinde kripto paralar üzerinden kara para aklayan 170 örgüte operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, 1100 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütlerinin müşterilerinden aldıkları komisyon karşılığında para akladıkları belirtildi.

Kripto madencilik yasağı yayılabilir

Ülkede kripto paralara ilgi arttıkça kısıtlamalar da beraberinde geldi. Kripto para üretimi olarak bilinen madencilik sektörü son kısıtlamalarda ağır darbe aldı.

Aşırı elektrik tüketimi nedeniyle hedefe konan madencilikte, birçok tesis üretimi sonlandırmak zorunda kaldı. İlerleyen dönemde madencilik yasağının ülke geneline yayılması gündemde.

Weibo'da hesaplara erişim engeli

Çin sosyal medyası Weibo'da, kripto para spekülasyonu yaptıkları iddiasıyla bazı hesaplar da erişime kapatıldı.

Bu sayfalara girenler "Bu hesap yasa dışı eylemde bulunmuştur." uyarısıyla karşılaştı.

Kripto paraların denetimsiz olması Pekin yönetimi için endişe kaynağı. Çin, kripto varlıklara alternatif olarak kendi dijital parasının testlerini ise hızlandırıyor.