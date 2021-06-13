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Çin'de doğal gaz patlaması: 12 ölü

Çin’de doğal gaz patlaması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de ağır yaralı yaralandı.

Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde sabah saatlerinde bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Patlama sonrası çevredekiler tarafından çekilen görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi. 12 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de ağır yaralandı.

İlk belirlemelere göre patlama doğal gaz sıkışmasından kaynaklandı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

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