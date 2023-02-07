Çin Türkiye'ye 8 kişilik kurtarma ekibi gönderdi

Çin Türkiye'ye kurtarma ekibi gönderdi. Uluslararası kurtarma alanında zengin deneyimlere sahip 8 kişi, radarlı arama cihazı gibi donanımların yanı sıra bir kurtarma köpeğini de yanlarında getiriyor.

Çin uluslararası radyosunda yer alan habere göre, Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşları tarafından toplanan çadır, battaniye, uyku tulumu gibi yardım malzemeleri de bugün birimlere teslim edilecek.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da dün Türkiye’nin ilgili kuruluşlarıyla temasta bulunarak, depremden etkilenenlere acil insani yardım sağlamaya hazır olduklarını duyurmuştu.