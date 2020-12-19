AjansHaber.com.tr Ekonomi Çin treni yolculuğunu tamamladı

Çin treni yolculuğunu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İhracat treni 5 ülke geçerek Çin'e ulaştı
Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Çin treni yolculuğunu tamamladı
KKTC’nin Türkiye’ye borcu
Küçülmeye gidiyor
MB enflasyon tahminini açıkladı
Gümrük vergisi kaldırıldı