Çin treni Azerbaycan'da

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimiyl çalışmaya başladı” dedi.

Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk blok ihracat treni Gürcistan’dan geçerek Azerbaycan’a ulaştı. İstanbul’dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan’ın Akhalkalaki kentine önceki gece ulaştı. Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan trenin gece geç saatlerde Akhalkalaki tren istasyonuna ulaştığı belirtildi.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNDA BİR İLK

Daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığı ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin’e ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, “Bu, benzeri görülmemiş bir olaydır çünkü bugüne kadar yükler Çin’den Avrupa’ya orta nakliye koridoru ile taşınıyordu” değerlendirmesi yer aldı. Açıklamada, “Gürcistan’dan geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) yeni demir yolu güzergahı, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan koridorun lojistik bir parçasıdır” denildi.

TARİHİ BİR GERÇEĞE TANIK OLDUK

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye’den Çin’e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor.”