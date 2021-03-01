AjansHaber.com.tr Dünya Çin'den "gelişen askeri kapasite" açıklaması

Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in güçlenen askeri kapasitesi hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Vu Çian, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.

Çin Savunma Bakanlığı, ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirmelerinin başka bir ülke için tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Vu Çian, Çin’in savunma politikasını değiştirdiği ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği iddialarına yanıt verdi.

Sözcü, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.

Bu durumun hiçbir ülkeyi hedef almadığını veya hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Vu, Çin'in, sosyalist sistemi, barışçıl kalkınmaya bağlılığı, dış politika ve kültürel gelenekler tarafından belirlenen doğası gereği savunmacı politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hindistan'da, dövüştürülen horoz sahibini öldürdü
Doğu Akdeniz’de Mısır’ın Türkiye dikkati
Meksika'da eve silahlı saldırı
CENTCOM liderinden dikkat çeken açıklama
ABD'den itiraf gibi açıklama geldi
Dövüş horozu sahibini öldürdü
Norveç Varlık Fonundan Türkiye’ye 812 milyon dolar