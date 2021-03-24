Çin hükümeti İsrail ve Filistinlileri Çin'de görüşmeler yapmaya davet etmeyi planlıyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin hükümetinin İsrail ve Filistinlileri Çin'de görüşmeler yapmaya davet etmeyi planladığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin hükümetinin İsrail ve Filistinlileri Çin'de görüşmeler yapmaya davet etmeyi planladığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, el-Arabiya televizyonuyla söyleşisinde Çin hükümetinin İsrail ve Filistinlileri Çin'de görüşmeler yapmaya davet etmeyi planladığını açıkladı.
Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli el-Arabiya TV kanalına göre, bu hafta Ortadoğu gezisine başlayan Wang, Pazartesi günü Yemen'deki savaşı sona erdirmek için açıklanan Suudi girişimine destek verdi.
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