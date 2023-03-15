Çin ekonomisi toparlanma işaretleri verdi!

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2023 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve istihdam verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4, Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 1,1 artış kaydetti.

Üretim çıktısındaki artış, maden sanayinde yüzde 4,9, imalat sanayinde yüzde 2,1 oldu.

Güneş enerjisi panelleri üretimi yüzde 40,8, "yeni enerji aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli taşıtların üretimi ise yüzde 16,3 arttı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretiminin, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisinin hissedildiği geçen yılın son çeyreğinde ivmesini yitirdiği gözlenmişti.

Sanayi üretimi, Ekim 2022'de yüzde 5 artarken, artış Kasım 2022'de 2,2'ye, Aralık 2022'de yüzde 1,3'e gerilemişti.

Perakende satışlar

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlarda ise, geçen yılın son çeyreğindeki gerilemenin ardından ilk iki ayda yıllık bazda yüzde 3,5 artış kaydedildi.

Perakende satışlar, 2022'nin son çeyreğinde ekimde yüzde 0,5, kasımda yüzde 5,9, aralıkta ise yüzde 1,8 azalmıştı.

Sabit sermaye yatırımları

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise ilk iki ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi.

Altyapı yatırımları yüzde 9, imalat yatırımları yüzde 8,1 artarken gayrimenkul yatırımları yüzde 5,7 azaldı. Gayrimenkul yatırımlarında geçen yılki yüzde 10'luk daralmanın yavaşladığı görülse de, sektöründeki finansman problemlerinin etkisinin sürdüğü gözlendi.

Yatırımlar yüksek teknoloji sektörlerinde yüzde 15,1, sağlıkta yüzde 18,8, eğitimde ise yüzde 4,8 arttı.

Sabit sermaye yatırımları, 2022'de önceki yıla göre yüzde 5,1 artış göstermişti.

İşsizlik

Kentlerdeki işsizlik oranı ocak ve şubatta Aralık 2022'ye göre 0,1 puan artışla 5,6'ya çıktı. Yaşları 16-24 olan genç nüfusta işsizlik, Aralık 2022'de yüzde 17,1 iken yüzde 18,1'e yükseldi.

İşsizlikteki artış ve genç işsizliğin hala yüksek olması da ekonomik toparlanmanın halen kırılgan olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, ekonomik göstergelere ilişkin, "Yılın ilk iki ayında Çin ekonomisi artan üretim talebi, istihdamdaki süreklilik, tüketici fiyatlarındaki istikrar ve piyasadaki beklentilerin yükselmesiyle aşamalı toparlanma sürecine girdi." değerlendirmesinde bulundu.