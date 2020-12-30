Çin aşısı Türkiye'de!

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelmek üzere havalanmıştı.

📹3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı.



🔹Özel konteynerlar içerisindeki aşıların uçaktan indirilme süreci devam ediyor. pic.twitter.com/oFKtPGkDDd