AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Koca ilk aşılama için tarih verdi

Çin aşısı Türkiye'de!

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelmek üzere havalanmıştı.

İçerisinde 3 milyon doz aşı bulunan ilk partiyi taşıyan uçak sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

"14 GÜN SÜRECEK TESTLERİ HEMEN BAŞLAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

Koca paylaşımında, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak.

"TESTLER BİTER BİTMEZ AŞILAMA BAŞLAYACAK"

Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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