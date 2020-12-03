Çin açıklamadan dünyaya yayılmış

Amerikalı sağlık görevlileri ilk Covid-19 enfekte hastasını 19 Ocak 2020'de resmen kaydetmişti. Ancak, Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir makaledeki yer verilen bulgular, virüsün bu tarihten önce ABD'de dolaşımda olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 13 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında dokuz ABD eyaletinde yapılan yaklaşık 7.400 kan bağışı üzerinde çalıştılar. O tarihlerde bağışlanan kanlar üzerinden yapılan antikor testleri sonucu, koronavirüse yakalanıp atlatanların olduğu testpit edildi.

Bu, koronavirüsün ABD'de doğrulanmış ilk vakasını duyurmadan bir ay önce ve Çinli yetkililerin Wuhan kentindeki virüs salgınını açıklamasından haftalar önce enfektelerin olabileceği anlamına geliyor.

2019'un sonlarında ABD genelinde hastane verilerinin analizi de, 'ağır öksürük' gibi şiddetli solunum semptomları olan grip hastalarında bir artış olduğunu gösterdi.

AVRUPA'DA MART 2019'DA İZLER VAR

Avrupalı araştırmacılar da koronavirüsün, Çin'in yeni türün salgınını resmen açıklamasından önce, ülkelerinde mevcut olduğunu söylüyor.

Bir Fransız araştırması, Aralık 2019'un başlarında alınan kan örneklerinde Covid-19 antikorları olduğunu keşfetti. İtalyan meslektaşları tarafından yapılan benzer bir çalışma, İtalya'daki örneklerin eylül ayına kadar uzandığını gösterdi.

Bu arada İspanyol virologlar, Wuhan'daki olaylardan tam dokuz ay önce, Mart 2019'da toplanan kanalizasyon suyu örneklerinde koronavirüs izleri buldular.

ABD İLK GÜNDEN BERİ ÇİN'İ SUÇLUYOR

Koronavirüsün kesin kökeni şu anda bilinmese de ABD, pandeminin başlangıcından bu yana Çin'i suçluyor. Başkan Donald Trump, şimdiye kadar 13,8 milyondan fazla insanı enfekte eden ve Amerika'da 271 binden fazla insanı öldüren hastalığa sık sık 'Çin virüsü' diyerek Çin'in tepkisine neden oldu.