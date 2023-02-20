Cimbom'un ilk maçı 11 Mart'ta!

Aslan, diğer rakiplerinin aksine maç ritmini en çok kaybedecek takım olacak. Gaziantep'in ligden çekilmesi nedeniyle ligdeki bir sonraki maçına 11 Mart'ta (Kasımpaşa) çıkacak sarı-kırmızılılar, araya kupa girmezse 1 aydan fazla süreyi maçsız geçirmiş olacak.

Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularının rehavete kapılmaması ve fiziksel olarak diri kalması için ekstra çaba harcıyor. 25 ve 28 Mart'taki milli maçlar nedeniyle lige bir kez daha ara verilecek olması da Galatasaray teknik heyetini düşündürüyor.

Kamp için Antalya'ya gidecek Cimbom, iki hazırlık maçıyla ritmini kaybetmemeye çalışacak.