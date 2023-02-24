Cimbom'a bir dünya yıldızı daha!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi sonrası Paulo Dybala ve Angel Di Maria gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların bu transferleri şu an için düşünmediği ve sezon sonu girişimlerde bulunabileceği aktarıldı fakat Galatasaray'ın transferdeki önceliği farklı. Galatasaray, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı için şimdiden görüşmeler başladı.

Renato Sanches sürprizi

Fransız gazetelerinde yer alan haberlere göre Cimbom, Mauro Icardi'den sonra PSG'nin bir başka starıyla daha temas halinde. Sarı Kırmızılılar'ın, Fransız devinde süre almakta zorlanan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın, Sanches'i bonservisiyle birlikte istediği, PSG'nin yüksek bir ücret talebinde bulunması halinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye alınacağı belirtildi.

Son parçayı tamamlayacak

Sanches'in hem 8 hem de 10 numara olarak görev yapabilmesi, transferin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada elini bir hayli güçlendirecek. Anlaşma sağlanırsa, Norveçli orta saha Midtsjö'yle de yolların ayrılması bekleniyor.

Cimbom, ara transfer döneminde şu ana kadar Kaan Ayhan'la stoper eksiğini, Adekugbe ile sol bek eksiğini gidermişti. Kadrosunda Sergio Oliveira dışında 8 numarada oynayan oyuncusu bulunmayan Sarı Kırmızılılar, çok önemli bir eksiği daha Renato Sanches'le kapatabilir.