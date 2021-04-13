Cihat Yaycı: "Kanal İstanbul Montrö'yü etkilemez"

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar yetkilileri her fırsatta iddiaları yalanlarken, son olarak Cihat Yaycı'dan konuyla ilgili çarpıcı tespitler geldi. 104 emekli amiralin yayınladığı gece yarısı muhtırasında kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atacağı savunulmuştu. Tartışma, Kanal İstanbul projesinin detaylarının ortaya çıkmasıyla ilk olarak orta çıkmış ve ÇED raporunda kanalın Montrö'yü tehlikeye düşürmeyeceğinin altı çizilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'un Montrö'yü tehlikeye düşüreceği iddialarını bir kez daha yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ tamamen yanlıştır. Kanal İstanbul, boğazlardaki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir. Türkiye'nin

egemenlik haklarını tahkim edecek böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır."

KANAL İSTANBUL MONTRÖ'YÜ ETKİLEMEZ

İstanbul'un Montrö'yü etkilemeyeceğinin altını çizdi. Yeni Şafak gazetesinde

açıklamalar yapan Yaycı şunları söyledi:

"Etkilemez. Çünkü Montrö’de söz konusu olan coğrafya; Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz’dir. Montrö hem gemilerin boğazlardan geçiş rejimini, hem de Karadeniz’de kalış süresini düzenler. Tartışma konusu yapılmak istenen geçiş kısmıdır. Çanakkale Boğazı’ndan girişten itibaren Montrö Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. Gemiler ister İstanbul Boğazı’ndan ister kanaldan geçsin, aynı hükümlere tabi olacaklardır."

"TARTIŞMA, MİLLİ MENFAATLERİMİZE ZARAR VERİYOR"

Yaycı, söz konusu tartışmaların Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar verebileceğini

vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tartışmaların Türkiye’yi sıkıştırmak için kullanılabileceğini unutmamalıyız. Montrö Sözleşmesi’nin şu anki durumu onların menfaatinedir. Montrö kalkarsa boğazlardan rahat rahat geçemezler. Montrö’nün kalkması, bugün Türkiye için de iyi değildir. Halihazırda kurulu bir düzen var ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Sözleşme hükümlerinin varlığı, politik baskıları önlüyor. Biz istikrardan, statükodan yanayız ve o statüko da Karadeniz’de barış ve istikrarı sağlıyor. Niye bunu kurcalayalım? Ortada denge sağlayıcı bir sözleşme vardır. Dolayısıyla bu Montrö tartışmasını ortadan kaldırmak, gündemden çıkarmak lazım. Bunlar bizim milli menfaatlerimize zarar veriyor."