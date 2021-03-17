Cihangir İslam'dan Andımız yorumu: Hayvanlara yönelik bir uygulama

Saadet Partisi'nden istifa etmesinden bir yıl sonra CHP'ye katılma kararı alan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, siyasetteki Andımız tartışmalarına dahil oldu. İslam, Andımız'ı 'hayvanlara yönelik bir uygulama' olarak tanımladı. Bu sözler sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Geçmişte CHP ile ilgili ağır ifadeler kullanan ve partiye katılması hem CHP'liler tarafından tepki ile karşılanan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Andımız konusundaki fikrini açıkladı.

Bu konuda partisi ile fikir ayrılığı yaşadığı görülen İslam, "Andımız meselesine nasıl yaklaşıyoruz?" sorusuna yanıt verdi.

CHP'li vekilden 'Andımız' çıkışı: Hayvanlara yönelik bir uygulama



🔹Saadet Partisi'nden istifa edip bir yıl sonra CHP'ye katılan İstanbul milletvekili Cihangir İslam, Andımız’ı "hayvanlara yönelik bir uygulama" sözleriyle değerlendirdi.



📎https://t.co/DvIGJmlS3O pic.twitter.com/H8g1CtmSKm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 17, 2021

"BU TİP TEKRARLARLA TALİM ETTİRME HAYVANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMADIR"

İslam, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bakınız… İnsan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitime yönelik bir uygulama değildir, hayvanlara yönelik bir uygulamadır."

SOSYAL MEDYADA TEPKİYLE KARŞILANDI

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler özellikle CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.