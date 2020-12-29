Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı

Şemdinli ilçesinin Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden 28 yaşındaki Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

NAMAZI AĞABEYİ KILDIRDI

Şehidin cenaze namazını Göksun İlçe Müftülüğü'nde görevli imam hatip ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin babası Bayram Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti.

CENAZEYE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi kurallarının uygulandığı törende katılımcılara maske de dağıtıldı.