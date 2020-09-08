AjansHaber.com.tr Gündem Kadın magandaya komik ceza

Çiğ köfteli kadın magandaya komik ceza

Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi.

İstanbul'da otomobille seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan kadın sürücüye 132 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da, seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.

132 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sahte şeyh hakkında çarpıcı detaylar
Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
HDP'li Barış Can Göral, İBB’de göreve başladı
"Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak"
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi
İstanbul'da gece kulüplerinde skandal görüntüler