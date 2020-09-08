Çiğ köfteli kadın magandaya komik ceza
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi.
İstanbul'da otomobille seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan kadın sürücüye 132 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul'da, seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.
132 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.
KIRO KİME DENİR?— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 7, 2020
🔹#İstanbul'da tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan tespihli kadın maganda, o anları kaydettirerek sosyal medyadan paylaştı. pic.twitter.com/pYly2s7j6C
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