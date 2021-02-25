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CIA'nın Kaşıkçı raporu sızdı: Öldürülmesini Prens Selman onayladı

Amerikan basınının ulaştığı CIA raporuna göre; Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini Prens Selman'ın onayladığı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetini ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, CIA tarafından hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Amerikan basını ise, CIA'in hazırladığı rapora ulaştı. ABD istihbarat birimlerinin raporuna göre; Kaşıkçı'yı öldüren cinayet ekibinin kullandığı iki özel jet, bir yıldan daha kısa bir süre önce Veliaht Prens Selman tarafından ele geçirilen bir şirkete aitti. Raporda ayrıca; Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı belirtildi.

Yakında Veliaht Prens ile görüşecek olan Joe Biden'ın, cinayetten Prensi sorumlu tutacağı kaydedildi.

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