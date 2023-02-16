CHP'ye en çok çağrı Hatay'dan geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana glen depremin hemen ardından CHP Genel Merkezi'nde oluşturulan Deprem İletişim Merkezine ilk günden bu yana 45 bin çağrı geldiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın çağrıların; en başında yüzde 65 oranında yardım amaçlı olduğunu belirterek “Deprem felaketinin ardından Genel Başkanımızın talimatıyla kurulan Deprem İletişim Merkezi aracılığıyla vatandaşımızın talebini aldık. Daha sonra yüzde 15,5’i teyit edilmiş ‘enkazdan ses geliyor’ çağrılarıydı. Ne yazık ki son iki gündür ‘ses geliyor’ çağrıları almıyoruz artık" dedi.

Akın gelen çağrıların yüzde 50'sinin Hatay merkezli olduğıunu, Hatay’ın ardından da sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’ten çağrı geldiğini sözlerine ekledi.