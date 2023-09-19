CHP'nin kurultay tarihi açıklandı!

CHP'nin MYK toplantısı sonrası 38. Olağan Kurultay'ın 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

Parti Meclisi'ni 26 Eylül'de toplayacak olan CHP'de, PM'nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.

Tüzük Kurultayı'nın ise 38. Olağan Kurultay'dan 15 gün sonra yapılması planlanıyor.

Tüzük Kurutayı, Olağan Kurultay’dan sonra düzenlenecek

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP’de tüzükte de değişikliğe gidilecek. Parti içi tartışmalardan etkilenmemesi için Tüzük Kurultayı’nın Olağan Kurultay’dan sonra yapılması görüşü MYK’da öne çıktı. Buna göre, Olağan Kurultay’dan yaklaşık 15 gün sonra Tüzük Kurultayı’nın düzenlenmesi bekleniyor.

Parti üyelerinin düşüncelerini toplayan Tüzük Komisyonu, yaklaşık 11 bin görüş aldı. CHP örgütleri de konuya ilişkin toplantılar yaptı. Komisyon eylül ayının sonuna kadar taslak bir tüzük hazırlayacak. Hazırlanan tüzük, Kılıçdaroğlu’na sunulacak ve kurultayda tartışmaya açılacak.