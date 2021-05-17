CHP'nin HDP'li iki bakan sözü için çarpıcı ifade

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in "Böyle böyle alışacaksınız" başlıklı yazısı şöyle:

Geçen yıl ocak ayında; tam tarihini de vereyim, 13 Ocak 2020 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, terör örgütü PKK sözcüsü HDP’nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın kitaplarını satmaya başlaması üzerine sosyal medyadan şu mesajı atmıştım:

“İBB Demirtaş’ın kitaplarını da satmaya başlamış!

Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, ‘Ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak.”

ŞAHSİ GÖRÜŞÜ MÜ, PAZARLIK MI?

Süreç aynen devam ediyor; her şey seçmenlerini alıştıra alıştıra devam ediyor. Şimdi de 2023’te cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimaline karşı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye bakanlık vermeye kadar geldi.

Bunu bir başkası söylese hakaret yağdırırlar ama konuşan CHP milletvekilliği de yapmış olan Dursun Çiçek. Şahsi görüşü mü yoksa gizli bir pazarlığı mı açık ediyor bilmiyorum ama kelime kelime söylediği şu:

“Ben Millet İttifakı’nın HDP dışında bir çatı adayla birinci turda seçime girmesine inanıyorum. HDP başka partileri de yanına alırsa üçüncü bir aday, Muharrem Bey’in (İnce) partisi dördüncü bir aday, çok adaylı bir tur.

İkinci tura CHP’nin, İyi Parti’nin, Ak Parti’den ayrılanların kurduğu en ufak partilerin desteklediği bir çatı adayın sayın Cumhurbaşkanı’yla kalacağı için, ikinci turda HDP seçmeninin Millet İttifakı’nın adayına oy vereceğini, o safhada da; teröre bulaşmamış, sicili temiz binlerce var, yüzlerce var, binlerce belki çok olur, HDP üyesi, PKK’yı reddeden ve Türkiye’de geleceğini gören insanlar var, onlardan da hükümette bakan olabilir.

Sancar Bey, Ahmet Bey (Mithat Sancar, Ahmet Türk) var, isimleri geçen kişiler var.

Bu konuda sicili temiz, İYİ Parti’nin de milliyetçilerin de CHP tabanının da itiraz etmeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaat edilebilir. İkinci tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiç fire vermeden Millet İttifakı’nın adayına oy verebilir diye düşünüyorum.”

KİTAP, TİYATRO DERKEN...

Söylediği gibi “seçmen tabanlarının itiraz etmeyeceği” iki HDP’liye bakanlık verebilirmiş!

Dediğim gibi şahsi görüşü mü, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin HDP ile yürüttüğü bir pazarlık mı? Onu zaman gösterecek. Ama “seçmen tabanlarını” itiraz edemeyecek hale getirecek alıştırma çalışmalarının devam ettiği görünüyor.

Dursun Çiçek’e kimse kızmasın, alıştırma süreci uzun zamandır devam ediyor. Önce Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu beraber Selahattin Demirtaş’ın yazdığı “tek fotoğraflık” oyunu izlerken gördük.

“Tek fotoğraflık” dememin sebebi, tiyatronun sahneden çok izleyici sıralarında oynanmasındandı. Çünkü tüm amaç bu beş kişinin yan yana fotoğraf vermesiydi. İstedikleri oldu, herkes koltuk tercihini yapmış, kimin yanında duracağına karar vermişti.

ANAYASA TASLAĞI BİLE YAPTILAR

Asıl onları izleyen seçmenlere ise bu fotoğrafa alışmak düşüyordu.

Nitekim tam da öyle oldu; PKK’lı teröristler dağdan CHP adayına destek açıklaması yaparken sustular, terörist sözcüsü Demirtaş’ın kitaplarını satarken, oyununu izlerken, terör örgütüne yardım ettiği için yönetimi değiştirilen HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederken sustular.

HDP ile birlikte, ilk dört maddesinin değiştirilmesini de içeren, başlangıç kısımlarından Atatürk’ün adının, Türk milliyetçiliğinin çıkarılmasını, anadilde eğitim, özerk yönetim getirilmesini içeren Anayasa değişiklik taslağı hazırladıkları ortaya çıktı sustular.

Kobani bahanesiyle insanların ölümüne sebep olan Demirtaş ve partisini savunurken sustular. 8 Mart Kadınlar Günü’nde fidan dikerken sustular. Her hafta bir kez terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük nutukları atarken sustular. ABD Başkanı Biden’den cesaret alarak, “Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin” diye açıklama yaptıklarında sustular.

Hepsine alıştılar, seçmenlerini de alıştırdılar.

Şimdi geldi HDP’ye bakanlık vaat etmeye. HDP sözcüleri, İttifak içinde olmayacaklarını söylese de artık “görünür” olmak istediklerini açık ediyorlar.

“Ama 6 milyon seçmeni var, demokratik temsil için bu da düşünülebilir” diyen çıkacaktır. O zaman...

HDP’nin 6 milyon oy alıp TBMM’ye gelen milletvekilleri orada seçmenlerini mi temsil ediyor, yoksa sözcüsü oldukları PKK’yı mı?

6 milyon seçmen, sorunlarını dile getirsin, çare üretsin diye mi oy verdi, yoksa bebek katili terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapın diye mi oy verdi” diye sorar birisi...

KAYNAK: HÜRRİYET