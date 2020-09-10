CHP'nin de üzerine atladığı yalan haberler işte böyle yayılıyor

Twitter'da kendisini ‘Atatürkçü babaanne’ olarak tanımlayan bir kadının ortaya attığı “doktor hastaya namahrem olduğu için müdahale etmedi” yalanı sosyal medyada hızla yayıldı. Atatürkçü babaanne, ‘durum çok vahim’ sözleriyle duyurduğu haberin kaynağını ise ‘Facebook’ta bir grup’ olarak açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kaynaksız ve belgesiz olarak yaydığı haberler ve iftiralar sebebiyle tazminat ödemeye mahkum olmasıyla gündeme gelirken kitlesi de Kılıçdaroğlu'ndan farksız çıktı.

Kendisini 'Atatürkçü babaanne' olarak tanımlayan bir kadın sosyal medyadan tamamen uydurma ve kaynaksız bir bilgiyi dolaşıma soktu.

"DOKTOR HASTAYA NAMAHREM OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE ETMEDİ"

'Durum çok vahim' sözleriyle "doktor hastaya namahrem olduğu için müdahale etmedi" iddiasında bulunan sözde 'Atatürkçü babaanne' Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

"71 yaşında bir kadın evinde ölü bulunuyor. Gelen adli tıp doktoru kalp krizi diyor ve defnediliyor. Daha sonra kadının öldüğü anlaşılır. Kalp krizi diyen doktora nasıl anlamadığı sorulunca kadın olduğu için namahrem diye dokunmadım cevabını veriyor. Ülkenin geldiği durum bu"

YALAN HIZLA YAYILDI

Ortaya atılan yalan bilgi çok geçmeden 7 binin üzerinden paylaşım ve 50 binin üzerinden beğeni aldı.

KAYNAK: FACEBOOK'TA BİR GRUP

Uydurma haberin hızla yayılması üzerine bir kullanıcı, "Hocam siz bizzat bu olayın içindeki doktorla konuştunuz mu yoksa 3.-4. elden mi geldi bu bilgi" diye kaynak sorması üzerine Atatürkçü babanne "Facebook ta bir grup ve 5 arkadaş paylaşmıştı oradan öğrendim" gibi ilginç bir yanıt verdi.

DURUM HAKİKATEN VAHİM

Tamamen yalan ve uydurma bir habere sosyal medyada CHP'li ve muhaliflerin bu kadar çabuk inanıp ve hızla yayması ise durumun vahametini bir kez daha gösterdi.