CHP'nin CNN Türk boykotu bir kez daha delindi

CHP, 2020'nin şubat ayında CNN Türk'e çıkılmaması yönünde bir boykot kararı almıştı.

CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti.

CHP'DE CNN TÜRK BOYKOTU YİNE DELİNDİ

Şimdi de bir başka CHP'li Aylin Nazlıaka, CNN türk boykotunu delen isimler kervanına katıldı.

Nazlıaka, CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e, Pınar Gültekin davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

NAZLIAKA'DAN BABA SIDDIK GÜLTEKİN'İN İDDİALARINA İLİŞKİN YORUM

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ayrıca, partisinin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'e ‘Davadan vazgeç’ dediği iddiası hakkında da, "Milletvekilimiz Süleyman Girgin 'Böyle bir iddia doğruysa partiden ve milletvekilliğinden istifa edeceğim' dedi. Bu iş artık yargıya taşınmış durumda. Kendisinden bu kadar emin. Onun için masumiyet karinesine güvenmek ve yargı sonuçlanıncaya kadar bu konuda yorum yapmamak daha doğru olacaktır" yorumunu yaptı.