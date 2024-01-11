CHP'nin Bursa adayı Bozbey, Togg'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Mustafa Bozbey, dün akşam TV 100'de bir canlı yayına katıldı.

Hedefine Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u koyan Bozbey, binlerce Bursalıya istihdam kapısı açan Togg fabrikasının Bursa'ya yapılmasını eleştirdi.

Togg'un Bursa'daki fabrikasını henüz görmediğini itiraf eden Bozbey, "TOGG fabrikasının planlarını gördüm, yerini de biliyorum. Ama içini gezmedim. diye konuştu.

Yatırımların Bursa'da toplanmasını da eleştiren Bozbey'in, "Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz o kentte sorunları artırmaya başlarsınız." şeklindeki ifadesi programın konuklarını da hayretler içinde bıraktı.

Togg fabrikasının Marmara Denizi'ni kirlettiğini ima eden Bozbey, "Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük." dedi.