CHP'nin 'binlerce projesi' palavra çıktı

“Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı? CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok. Var efendim var. İktidar değiliz, ama projelerimiz var." sözleriyle iddialı bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu'nun mesajında ekranda liste olarak yer alan projelerin bazılarının AK Parti'ye ait olduğu, bazılarının ise proje olarak bahsedilmeye değmeyecek kelime oyunu ürünü şeyler olduğu ortaya çıktı.

GAZETECİ KARDAŞ: MERAK ETTİM NASIL YATIRIMLARMIŞ

Gazeteci İdris Kardaş, Kılıçdaroğlu'nun proje ve yatırımlarının ölçeğini ve hakikatini şu twit dizisiyle aktardı;

Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir video yayınlayarak CHP'li belediyelerin binlerce yatırımı olduğunu söyledi ve bunlardan bazılarını bizimle paylaşma lütfunda bulundu. Merak ettim nasıl yatırımlarmış diye? Açık kaynaklardan bulduğum bilgileri paylaşmak istedim.

413 bin metrekare Çubuk Barajı rekreasyon alanı projesi. Zaten var olan bu alan CHP'li belediye zamanında sadece kullanıma yeniden açılmış.

Başkent Market Projesi ile kalkınma projesi. Ankara'da 4 adet küçük marketten bahsediyor.

Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası fuarı Hatay'a geliyor dediği organizasyon en son Antalya'da da yapılmıştı. Bu yatırım değil ancak bir başarı olabilir bir şehir için. Bu arada pandemi yüzünden ertelenmiş bu organizasyon.

Tekirdağ Bilgi Bankası diye bir yatırımdan söz ediyor. Google'da arattım bulamadım.

Aydın'da Sakız Koyunu Çiftliği yatırımından bahsetmiş. Fotoğraflarını buraya bırakıyorum. Takdir sizin.

Muğla'da Türkiye'nin en büyük "Yerel Tohum Merkezi"ni kocaman sözlerle aktarıyor. Fotoğrafları buraya iliştirdim. Kararı siz verin.

Antalya'da çöpten elektirik üretecek Entegre tesis diye bir yatırımdan söz etmiş. AK Partili Menderes Türel'in bu yatırımı yıllar önce yapıp anlattığı küpünü ekte okuyabilirsiniz.

Çanakkale Atalık Tohum Projesi'ni listeye eklemişler. Büyük yatırımın fotoğrafı ekte.

Sinop Meydan Projesi dediğinde heyecanlanmıştım. Ancak o da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesi imiş.

Ardahan Tekstil Fabrikası Projesi ile şehirdeki işsizliği bitireceğini anlatıyor Kılıçdaroğlu. Çok heyecan verici tabi. Ancak şöyle bir durum var. Fabrika yatırımı tamamen bağışlarla yapılmış. 5 milyon liralık bir yatırım. 250 kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Listedeki "Hatay Gastronomi Köyü Projesi" ise Tarım Bakanlığı'na bağlı TKDK'nın hibesiyle yapılmış ve projenin sahibi de o bölgede bir kadın kooperatifi.

"Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi Projesi" yine ismi kadar büyük olmayan projelerden. 50 kişilik kapasiteli ve 250 metrekarelik bir ofis var ortada sadece.

Aydın'da 8 bin metrekarelik Beton santrali projesi de listede yer alacak bir yatırım mı emin olamadım. Zira 1 milyon 515 bin TL’ye mal olan santralde 1 makine mühendisi, 1 kalite kontrol operatörü, 1 meydancı ve 1 yükleyici iş makinesi operatörü çalışıyormuş.

"Nilüfer Alzheimer Hasta Konuk Evi" yatırımı ise yine sürpriz yatırımlardan. Zira burası da Lions kulübü ve hayırsever Dikencik ailesi tarafından Nilüfer Belediyesine DEVREDİLMİŞ. Nasıl yatırım anlamadım.

"Beşiktaş Akıllı Atık Toplama Projesi" denilince de aklımıza devasa bir tesis getirebilir ancak durum pek öyle değilmiş. Birçok konut sitesindeki atık toplama kutularına benzer bir işten bahsediliyor burada da.

Beylikdüzü'ndeki 1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi projesi ise en çok övündükleri yatırım. Ancak Ak Partili V.Orakçı'nın temelini attığı daha sonra göreve gelen AK PArtili Y.Uzun'un bitirdiği projeden bahsetmese sorun olmayacaktı.

"İstanbul Mahallemi Dinliyorum Projesi" de listedeki birçokları gibi bir yatırım projesi değil. Kartal Belediye Başkanı milletle toplantılar düzenliyor. Olay sadece bu. AK Partili belediyelerin "Halk Meclisi" adıyla on yıllardır yaptığı gibi bir aktivite.

NAZIM MAVİŞ: AK PARTİ’NİN YAPTIĞI HİZMETİ SAHİPLENDİ

Sinop Meydan Projesi'nin CHP projesi olmadığını söyleyen AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş "Kemal Kılıçdaroğlu’na hiç şaşırmadık. Eh, AK Parti’nin yaptığı hizmeti sahiplenen CHP olunca insan çok şaşırmıyor elbette.." sözleriyle tepki gösterdi.

"BİR KERE DE ALKIŞLAMAYI ÖĞRENİN"

CHP'nin AK Parit projelerini sahiplenmesini eleştiren Maviş "CHP bunu hep yapıyor. Keşke “Bir yalana daha son vermek için karşınızdayım”deyipte böyle bir yalana tevessül etmeseydiniz. Bir kere de saygı duymayı, imrenmeyi ve alkışlamayı deneseydiniz. Yine de projeyi beğenmeniz iyi bir gelişme:) Belki size bizim yaptığımızı söylememişlerdir:)" dedi.