CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na uyarı: "Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimler adına oy toplamak için uyguladığı politikalardan, CHP içinden şikayetler var.

Konu ile ilgili geçtiğimiz gün CHP İktidar Hareketi Kurucu Başkanı Rufay Karahan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makam odasında gerçekleşen ziyarette CHP'li grup, hazırladıkları raporu CHP Lideri'ne sundu.

MUHAFAZAKAR KESİME HİTAP

Son günlerde seçmen kitleye "Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi seslenişlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız olan CHP'lilerin var olduğunu gösteren raporda, şunlar yer aldı;

"PARTİNİN SOLCULUĞU KORUNMALI"

"CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.

Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulanmalı.

"HDP'Yİ KORKMADAN SAVUNUN"

HDP'nin varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır."