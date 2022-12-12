CHP'li Yılmazkaya: Askeri hastaneler açılıp MSB'ye devredilmeli

CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya askeri hastanelerin ve askeri doktorların ordumuz ve askerimiz için hayati öneme sahip olduğunu gerekçe gösteren Yılmazkaya, askeri hastanelerin biran önce açılarak Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığına devredilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Yılmazkaya, “Askerî cerrahi ve savaş cerrahi ayrı bir deneyim, başlı başına bilgi, beceri, disiplin ve tecrübe gerektiren bir alan olmasına rağmen askeriyeyi, askerî doktorlardan arındırarak sivilleştirmek çok büyük yanlışlık olmuştur. Askerî doktorun görevini sivil doktora yaptırabileceğini sananlar büyük yanılgı içindedirler” ifadelerini kullandı.

Yılmazkaya, Askeri hastanelerin yeniden açılarak, askeri doktor ve personeliyle birlikte Milli Savunma Bakanlığına devredilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacağını belirtti.