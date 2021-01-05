CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu

Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahçişe öldürülmüştü.

Yaşanan olayın ardından Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

'DAVADAN VAZGEÇ' İDDİASI

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüştü

Baba Sıddık Gültekin 31 Aralık'ta basın açıklaması yaparak o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu duyurmuştu.

BABA GÜLTEKİN'E SUÇ DUYURUSU

Süleyman Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun da çıkan iddiaların ardından Muğla Adliyesi'ne gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışı açıklama yapan Tozun, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği bir takım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

"MÜVEKKİLİMİN ŞEREFİ VE SAYGINLIĞI ZEDENLENMİŞTİR"

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belriten Tozun, "Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır." dedi.