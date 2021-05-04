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CHP'li vekilden parti içinde kavga çıkaracak paylaşım

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tek parti döneminde Seyit Rıza'nın başlattığı isyan sonrası yapılan harekatı katliam olarak yorumladı. Sarıbal, "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum. " dedi.

Sarıbal'ın bu paylaşımına CHP'lilerden eleştirel yorum yağdı.

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