CHP'li vekilden parti içinde kavga çıkaracak paylaşım
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tek parti döneminde Seyit Rıza'nın başlattığı isyan sonrası yapılan harekatı katliam olarak yorumladı. Sarıbal, "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum. " dedi.
Sarıbal'ın bu paylaşımına CHP'lilerden eleştirel yorum yağdı.
Unutmadık, asla unutmayacağız!— Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) May 4, 2021
Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum.#DersimKatliamı pic.twitter.com/67XxgqpJOK
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