CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasına bakın neler söylemiş

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan çekilmelerini istediği öne sürülen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Telefon görüşmelerinin ve iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını gösteren Girgin, “1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız” dedi.

Kızı Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından CHP’li bir vekilden “davadan vazgeç” telefonu aldığı iddia edilen Sıddık Gültekin, Milliyet’e konuştu.

'Şahitler var'

Baba Gültekin isim vermeden şunları kaydetti; ''Ayın 4’ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP İlçe Başkanı niye yalan atsın? CHP İlçe Başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. Avukatla ben bu konuyu konuştum. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım. Kızımı siyasete alet etmek istemiyorum.

'İlçe Başkanı’nı bile devreye soktular'

Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. ‘Aşirettir, öldürecekler’. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı’nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara’ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; ‘Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım’. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel’e de, Veli Ağbaba’ya da söyledim.

'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Muğla'da öldürüp, cesedinin varil içinde yakıldıktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i CHP'li bir Muğla milletvekili arayarak davadan vazgeçmelerini istedi. Gazeteci Fatih Çekirge, "Adı bende" dediği CHP'li vekilin, telefonla ulaştığı Pınar Gültekin'in babasına "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dediğini öne sürdü. Çekirge, Gültekin'in babasının bu teklife karşılık, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" yanıtını verdiğini aktardı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla yaptığı açıklamada iddianın doğru olduğunu söyledi. Gültekin, 4 Ocak'taki duruşma sonrası, "Arama kaydı var" dediği görüşmeyle ilgili konuşacağını söyledi. CHP'nin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan ve Süleyman Girgin daha önceki açıklamalarında iddiaların asılsız olduğunu söyledi.